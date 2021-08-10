Миротворцы РФ впервые отработали тактику «кочующего» миномета в горах Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента отработали новую тактику ведения боя в Нагорном Карабахе. Тренировка состоялась на полигоне «Степанакерт».

Миротворцы освоили тактику «кочующего» миномета. Артиллерийские расчеты провели залпы по ненаблюдаемым целям за преградами в горах, используя минометы, установленные в кузовах автомобилей.

Военнослужащие поразили около пятидесяти целей на расстоянии от 500 до 2000 метров. Тактика «кочующих» минометов позволяет расчетам отражать атаки условного противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.

«В задачи расчетов входило с получением команды выдвинуться на временную позицию, подавить цель и в максимально короткие сроки покинуть позицию. В целях сокращения времени выполнения задачи 82-х мм минометы уже установлены на штатную технику», - рассказал руководитель занятия Мохов Андрей.

С 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. Для контроля за их соблюдением в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.