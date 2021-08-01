Россиянам вернут потраченные на занятия спортом деньги

Первого августа в России вступает в силу закон о возврате гражданам потраченных на спорт денежных средств. Согласно опубликованному на интернет-портале правовой информации документу, «спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом данные услуги должны оказывать предприятия, для которых деятельность в области физической культуры и спорта является основной.

Совокупная сумма расходов, за которую можно получить вычет, не превышает 120 тысяч рублей. Вернуть можно будет 13 % от этой суммы, то есть максимум - 15,6 тысяч рублей.

Для возврата денег нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Стоит отметить, что вычет можно получить лишь за те услуги, которые включены в утвержденный кабмином список.