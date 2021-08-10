Маневры «Ярсов» и борьба с диверсантами: под Иркутском завершились масштабные учения РВСН

В Иркутской области завершились масштабные учения РВСН. Стратегические ракетчики отработали различные задачи, в том числе совершение маршей протяженностью до ста километров и вывод ракетных комплексов на полевые позиции.

При совершении интенсивных маневров колонна «Ярсов» успешно преодолела участок условно зараженной местности. Всего в тренировке было задействовано десять образцов перспективной специальной техники.

В ходе учений отработали свои задачи и противодиверсионные силы. Они обнаружил, блокировали и уничтожили условных диверсантов, используя для решения задач беспилотные летательные аппараты. ДРГ «противника» были ликвидированы на дальних подступах к полевым позициям.

Всего к учениям с Иркутским ракетным соединением привлекалось более тысячи военнослужащих РВСН. Использовалось более ста единиц техники различной направленности.