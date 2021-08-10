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Аргентина получила новую партию второго компонента «Спутника V»

Анна Назайкина
02:37 10.08.2021
К настоящему моменту в южноамериканской республике первой дозой вакцины привиты 26 миллионов человек.
Аргентина получила новую партию второго компонента «Спутника V»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Самолет с очередной партией второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыл в понедельник в Аргентину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Сегодня днем в 16:24 (по местному времени, 22:24 мск) в аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR1065 компании Aerolineas argentinas, вылетевший из Москвы», - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, доставленная партия препарата даст возможность продвинуться в завершении иммунизации тех, кто уже получил прививку первой дозой.

На данный момент в Аргентине первым компонентом были вакцинированы 26 миллионов человек, оба компонента удалось получить 8,5 миллионам. С начала пандемии коронавирусной инфекции в стране COVID-19 были инфицированы 5 миллионов человек, скончались - 107,9 тысячи. В общем сложности в республике проживает около 45,8 миллионов человек.

Напомним, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на сообщения ряда аргентинских изданий о дефиците в стране второго компонента российской вакцины. Представитель Кремля заявил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами будут выполняться постепенно, так как приоритетной для российских властей является иммунизация собственного населения.

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