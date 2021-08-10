Ученые обнаружили ранее неизвестное плотоядное растение

Ученые в Канаде нашли ранее неизвестный вид плотоядных растений. Материал с результатами исследования опубликован в журнале PNAS.

Найденное растение относится к виду ложных златоцветников и произрастает на болотах в Северной Америке. Оно получило название ложный асфодель. Охотится цветок с помощью липкого стебля, который обладает способностью приманивать и убивать жертв.

Как следует из наблюдений, ловушка находится близко к соцветиям, что, однако, не препятствует процессу опыления. Жертвами становятся мелкие насекомые. Они попадают в железистые волоски растения и застревают в липком соке.

В исследовании подчеркивается, что ложный асфодель – первое плотоядное растение, обнаруженное за двадцать лет. Примечательно также место его обитания – цветок был найден не в одной из экзотических стран, а в Северной Америке, где подобных растений немного.