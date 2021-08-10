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Ученые обнаружили ранее неизвестное плотоядное растение

Иван Линдеманн
22:05 10.08.2021
Найденное растение относится к виду ложных златоцветников и произрастает на болотах в Северной Америке.
Ученые обнаружили ранее неизвестное плотоядное растение
© Фото: Triantha occidentalis, Proceedings of the National Academy of Sciences
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Ученые в Канаде нашли ранее неизвестный вид плотоядных растений. Материал с результатами исследования опубликован в журнале PNAS.

Найденное растение относится к виду ложных златоцветников и произрастает на болотах в Северной Америке. Оно получило название ложный асфодель. Охотится цветок с помощью липкого стебля, который обладает способностью приманивать и убивать жертв.

Как следует из наблюдений, ловушка находится близко к соцветиям, что, однако, не препятствует процессу опыления. Жертвами становятся  мелкие насекомые. Они попадают в железистые волоски растения и застревают в липком соке.

В исследовании подчеркивается, что ложный асфодель – первое плотоядное растение, обнаруженное за двадцать лет. Примечательно также место его обитания – цветок был найден не в одной из экзотических стран, а в Северной Америке, где подобных растений немного.

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