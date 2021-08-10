В Турции нашли тело пропавшего россиянина

На острове Бургазада, входящем в группу Принцевых, нашли тело пропавшего россиянина. При нем обнаружена сумка с документами. Об этом сообщил источник в турецкой полиции.

«При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», - сказал собеседник РИА Новости.

Отмечается, что тело молодого человека было найдено в районе скал. Полицейским удалось добраться до этого места по морю.

Макар Рагин покинул отель в Стамбуле 28 июля и не вернулся. Сразу же после исчезновения мужчины российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы. В Стамбул прилетели и родители Макара.