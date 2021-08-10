Армия Шойгу назвал главную внутреннюю угрозу для любой страны Олеся Степакова По словам главы оборонного ведомства, в последнее время разложение общества стало основной опасностью для любой страны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества главной внутренней угрозой для любого государства. « Она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – заявил глава оборонного ведомства, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». В качестве примера глава Минобороны привел такие государства, как: Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Египет. «Кто-то устоял, кто-то не устоял», – отметил он. Кроме того, по словам Шойгу, внешние угрозы – понятны, так как есть осознание, откуда они исходят и как им противостоять. В случае с внутренними угрозами такого понимания нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика