Шойгу назвал главную внутреннюю угрозу для любой страны
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества главной внутренней угрозой для любого государства.
« Она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – заявил глава оборонного ведомства, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
В качестве примера глава Минобороны привел такие государства, как: Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Египет.
«Кто-то устоял, кто-то не устоял», – отметил он.
Кроме того, по словам Шойгу, внешние угрозы – понятны, так как есть осознание, откуда они исходят и как им противостоять. В случае с внутренними угрозами такого понимания нет.