Россия и Белоруссия снизят тарифы на роуминг

С 1 сентября текущего года Россия и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы. Такое решение было принято в ходе заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 г. на постоянной основе», - говорится в сообщении на сайте посольства республики в Москве.

Напомним, что с конца прошлого года белорусские и российские операторы работали в тестовом режиме по новой системе тарификации: стороны договорились о снижении стоимости интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

Также страны хотят полностью отменить роуминг. Работа над этим ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена «дорожная карта». В апреле этого года белорусский посол Владимир Семашко не исключил, что Россия и Белоруссия могут отменить роуминг с 1 января 2022 года.