Шойгу заявил, что МО РФ нужны самолеты L-410 на поплавковом шасси для Сибири и Арктики

Минобороны России нуждается в самолетах L-410 на поплавковых шасси для Сибири и Арктики. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«Надеюсь до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки, для того чтобы мы могли использовать эти самолеты в Сибири и арктических районах нашей страны», - отметил министр.

Министр добавил, что этот самолет крайне нужен именно для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, снег, грунт.

Шойгу подчеркнул, что сейчас начинается ритмичная поставка в Вооруженные силы самолетов военно-транспортной авиации, а значит, нужно готовить летчиков. Основная машина для этого как раз L-410, а значит, этот самолет становится еще важнее.

Как доложили министру представители промышленности, L-410 с лыжным шасси уже прошел государственные испытания и поставляется в комплектации, позволяющей устанавливать лыжи. А этот же самолет с поплавковым шасси завершит испытания в этом году и со следующего года будет поставляться в компоновке, которая позволит поставить поплавковое шасси за два часа.