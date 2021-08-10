В США могут рассекретить документы о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США вновь изучит документы, касающиеся террористических атак на башни-близнецы. После этого спецслужба определит, можно ли рассекретить содержащуюся в них информацию.

По данным AFP, ФБР пошла на уступку под давлением общественности. Уже много лет родственники погибших при атаках просят власти раскрыть правду. Семьи жертв даже заявили, что Джо Байден может не приходить на траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии, если не ускорит рассекречивание документов. Напомним, что это было одним из предвыборных обещаний президента США.

Сам Байден поприветствовал намерение ФБР. Он сообщил, что его администрация «привержена обеспечению максимальной степени прозрачности в соответствии с законом».

«Я хорошо знаком со всепоглощающим горем от внезапной потери любимого человека. Я могу только представить себе боль, которую пережили эти семьи, потратив 20 лет в поисках ответственности и справедливости», - сказано в его сообщении на сайте Белого дома.

Одиннадцатого сентября 2001 года в США боевики-смертники запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами терактов стали 2 977 человек.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в РФ.