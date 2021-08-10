СМИ: загорелось судно в порту Латакии
По предварительным данным, пострадали два человека.
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На танкере в сирийском порту Латакия произошел взрыв. Об этом сообщает агентство SANA.
По его данным, пострадали два человека.
«В результате пожара некоторых рабочих госпитализировали. У них возникли проблемы с дыханием», - рассказал гендиректор портовой компании Амджад Сулейман.
Отмечается, что возгорание произошло во время технического обслуживания судна. Под каким флагом ходит танкер, не уточняется.