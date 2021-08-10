В стране и мире СМИ: загорелось судно в порту Латакии Иван Линдеманн По предварительным данным, пострадали два человека. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: W0lverineupdate, Twitter Читайте нас на: На танкере в сирийском порту Латакия произошел взрыв. Об этом сообщает агентство SANA. По его данным, пострадали два человека. «В результате пожара некоторых рабочих госпитализировали. У них возникли проблемы с дыханием», - рассказал гендиректор портовой компании Амджад Сулейман. Отмечается, что возгорание произошло во время технического обслуживания судна. Под каким флагом ходит танкер, не уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика