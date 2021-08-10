В Минобороны в 2021 году завершено строительство 1642 объектов

В Минобороны РФ в 2021 году завершено строительство 1642 объектов. Об этом в ходе Единого дня приемки военной техники сообщила руководитель Департамента строительства военного ведомства Марина Балакирева.

«В соответствии с утвержденным перечнем объектов капитального строительства в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в 2021 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 3000 зданий и сооружений», - сказала она.

По ее словам, «завершено строительство 1642 объектов различного назначения общей площадью более 850 тысяч кв. метров.

Она отметила, что приоритетным направлением деятельности Военно-строительного комплекса Минобороны России остается обустройство инфраструктуры, обеспечивающей постановку на боевое дежурство вооружения, поступающего в рамках Государственной программы вооружения.

По данным Балакиревой, в первом полугодии в интересах Сил и средств ядерного сдерживания введено в эксплуатацию 314 зданий и сооружений. В плановом порядке построены объекты парковых зон и технических территорий подразделений Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Козельске и Тейково.

Одновременно, реализуются мероприятия по строительству объектов специального назначения РВСН, что позволит в текущем году обеспечить постановку на боевое дежурство установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях, а также строительную готовность пунктов постоянной дислокации подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» в Новосибирской области и Республике Марий Эл.

В интересах Космических войск в рамках создания Системы контроля космического пространства завершено строительство сооружений Западного командного пункта для проведения предварительных испытаний оборудования с постановкой его на боевое дежурство в этом году. Для безопасности Восточного воздушного направления в Амурской области высокими темпами продолжаются работы по созданию инфраструктуры отдельного узла загоризонтного обнаружения воздушных целей.