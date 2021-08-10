ВКС России получили три десятка самолетов и вертолетов за полгода. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«В интересах ВКС поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов», - сказал Криворучко.

Он добавил, что еще ВКС получили два комплекса с беспилотниками «Форпост-Р», 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, а также более 32 тысяч единиц авиационных средств поражения.

Кроме этого, о поставке в войска шести вертолетов Ка-52 доложил исполняющий обязанности управляющего директора ПАО «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс"» Андрей Семенов.

«В текущем году запланирована поставка еще восьми боевых вертолетов Ка-52. Все вертолеты находятся на завершающих стадиях производства и испытаний», - добавил он.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.