Минобороны РФ получило новый бригадный комплект комплексов «Искандер-М»

Российская армия получила бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

На Едином дне приемки военной продукции в Москве во вторник он заявил, что комплексы поставлены Минобороны РФ досрочно. Какая ракетная бригада получит досрочно поставленные «Искандеры», не уточняется.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.