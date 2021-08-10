В США испытали систему противовоздушной обороны PAC-3

В Соединенных Штатах прошли успешные испытания системы противовоздушной обороны Patriot PAC-3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика Lockheed Martin.

В сообщении подчеркивается, что в процессе летных испытаний на полигоне прошла презентации модернизированного перехватчика одной из разновидностей PAC-3, также подтвердилась надежность другой. Таким образом, говорится на сайте компании, обеим системам удалось успешно справиться с задачей и перехватить баллистические ракеты.

Кроме того, было добавлено, что для системы противовоздушной обороны PAC-3 были усовершенствованы программное и аппаратное обеспечения ракет и пусковых установок.