ВМФ России в 2021 году получит три атомные и одну дизель-электрическую подлодки

ВМФ России в 2021 году получит три новые атомные и одну дизель-электрическую подводные лодки, а также шесть боевых надводных кораблей, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции в Минобороны РФ.

Замминистра добавил, что РВСН получат 15 межконтинентальных баллистических ракет, ВКС - четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы РФ получат три береговых ракетных комплекса «Бастион», семь зенитных ракетных комплексов.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.