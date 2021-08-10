Опубликовано видео пожара в саратовском цирке

Купол государственного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

«В 13.53 (12.53 мск) вызов по адресу: Саратов, улица Чапаева, 61, загорание купола цирка. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту по вызову», - сообщила начальник пресс-службы регионального главка экстренного ведомства Наталия Куличенкова.

Она добавила, что по прибытию пожарные обнаружили, что из-под купола цирка идет дым. Всего к месту ЧП были направлены 15 расчетов. В настоящий момент нет информации о пострадавших во время инцидента.

Саратовский цирк был основан в 1876 году братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто на реставрацию. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась в цирке 3 июля текущего года.