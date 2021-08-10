Шойгу заявил, что ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники

Вооруженные силы РФ за первое полугодие 2021 года получили более 200 единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

«Вооруженные силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон"», - рассказал министр.

Также, по словам генерала армии, в войска поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций, а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бастион».

«В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого», - добавил Шойгу.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.