Китай отозвал своего посла из Вильнюса

Официальный Пекин принял решение отозвать своего посла в Литве из-за намерений Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Во внешнеполитическом ведомстве КНР уточнили, что неоднократно выражали свою озабоченность этим вопросом, но все дипломатические представления были проигнорированы литовскими властями.

«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.

Правительство Китая в очередной раз выразило решительный протест и приняло решение отозвать своего посла в Литве. С аналогичной просьбой Пекин обратился к Вильнюсу, отмечается в заявлении дипломатического ведомства.