ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки

ПСБ предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись удобным сервисом в мобильном приложении или интернет-банке.

Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию «Реструктуризация ипотечного кредита» в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в SMS. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуты.

«Как лидер военной ипотеки, ПСБ внедряет новые технологии на этом рынке. Наша задача - предоставить клиентам оптимальное предложение как с точки зрения ценовых условий, так и по уровню сопровождения ипотечных сделок. Мы стремимся полностью перенести в цифровой формат все этапы сделки, в том числе такую востребованную сейчас услугу, как рефинансирование. Новый сервис позволит клиентам-военнослужащим снизить ставку по действующему кредиту дистанционно, не отрываясь от службы, через специальный сервис в мобильном приложении или интернет-банке. Постоянно совершенствуя цифровые сервисы, мы расширяем доступность военной ипотеки, что позволяет тысячам военных улучшить жилищные условия», отметил Мигель Маркарянц, директор дирекции розничного бизнеса ПСБ.

Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.