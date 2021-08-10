Военные Индии и РФ разгромили «террористов» под Волгоградом комбинированным ударом

Российские и индийские военные нанесли по условным террористам комбинированный удар силами авиации, бронетехники и артиллерии. Это произошло на полигоне Прудбой в ходе совместных учений «Индра-2021» под Волгоградом.

Ракетно-бомбовые удары по командным пунктам условного противника нанесли бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Их поддержали реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые поразили рассредоточенные по площадям цели и мишени, имитирующие колонну техники. Зачистку района сосредоточения «неприятеля» завершили танкисты на танках Т-90А и мотострелки на БМП-3.

Моторизованная индийская пехота также подавила позиции условного противника огнем из РПГ-7 и АГС-17. После чего был отработан захват населенного пункта при помощи тактического воздушного десанта.

Учения «Индра-2021» проходят с 1 по 13 августа. В них задействованы около 250 мотострелков, танкистов и артиллеристов, а также разведрота ЮВО и еще 250 человек из Вооруженных сил Индии.