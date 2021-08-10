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Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах

Ян Брацкий
10:50 10.08.2021
Инцидент произошел 6 августа на Приграничной улице, где подрались около 40 трудовых мигрантов.
Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах
© Фото: Sergggio, Pixabay
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Мытищинский городской суд принял решение выдворить с территории России 12 трудовых мигрантов - участников массовой драки со стрельбой. Кроме того, активные участники беспорядков будут оштрафованы.

«Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации"). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России», - цитирует ТАСС решение районного суда.

Инцидент произошел 6 августа на Приграничной улице. В драке приняли участие около 40 мигрантов. В результате происшествия один человек пострадал и был госпитализирован. 

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