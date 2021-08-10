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Названы регионы России с самым доступным бензином

Анна Назайкина
00:10 10.08.2021
Больше всего топлива на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов РФ.
Названы регионы России с самым доступным бензином
© Фото: pixabay
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Наиболее доступные цены на бензин - в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты проведенного исследования. Было отмечено, что именно в этих российских субъектах на свои заработные платы жители регионов могут позволить себе больше всего топлива.

Так, в материале агентства приводятся данные, из которых следует, что жители столицы на среднюю заработную плату могут пробрести более 2000 бензина марки АИ-92 литров в месяц. А жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа - более 1,5 тысячи литров такого же топлива в месяц.

От тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92 с учетом ежемесячного дохода могут купить россияне, проживающие в Сахалинской, Мурманской, Московской, Архангельской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярском краев, на Камчатке, в Санкт-Петербурге, Якутии и Коми.

В то же время менее 600 литров топлива марки АИ-92 могут позволить себе жители Тамбовской, Ивановской областей, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана. По словам экспертов, это можно объяснить не столько ценами на этот товар, сколько низким уровнем доходов в этих субъектах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскрыл способы сократить свои траты на топливо.

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