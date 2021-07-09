В МВД наградили поймавшего крымского маньяка криминалиста

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил крымского криминалиста, который помог найти серийного насильника. Маньяк несколько лет держал в страхе севастопольцев, но неопровержимые улики против него обнаружил эксперт Игорь Кротюк.

Неприметного, казалось бы, мужчину в темных очках задерживал СОБР. При осмотре места очередного нападения Кротюк заметил удивительное обстоятельство - преступник открывал входную дверь изнутри. Следовательно, он попал в дом через окно, убрав москитную сетку. Именно там полицейских и ждал отпечаток его пальца, по которому маньяка удалось выследить.

Также Кротюк обнаружил место, откуда преступник следил за одной из жертв: на это указывали следы, пригодные для генетической экспертизы. Так удалось подтвердить его причастность к девятнадцати криминальным эпизодам. За высокий профессионализм криминалисту в ближайшее время вручат офицерский кортик.