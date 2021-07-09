Уровень реки Амур у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

Уровень реки Амур у Хабаровска незначительно превысил неблагоприятную отметку.

Как отметили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, по состоянию на четверг, 8 июля, отметка зафиксирована на уровне 444 сантиметра. Прирост составил 13 сантиметров за сутки. Подтопления есть на островных территориях города, где у горожан находятся дачные участки.

«Наблюдается тенденция снижения ежесуточного прироста уровня воды. Пик паводка в настоящее время начинает заходить на территорию Хабаровского края. Его предел мы достигнем 9-10 июля с отметками выше неблагоприятных явлений», - отметили в МЧС.

Согласно уточненным прогнозам, отметки будут находиться в интервале между 460-480 сантиметрами.