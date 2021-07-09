Минобороны передало более 30 тонн кислорода для медицинских учреждений
Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны, Минобороны России передано более 30 тонн жидкого кислорода для нужд регионов.
Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.
Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.
Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-космических сил РФ.