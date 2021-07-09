В Подмосковье военные Таманской дивизии ЗВО отметили 81-ю годовщину соединения ночными учениями
На подмосковном полигоне Алабино военнослужащие гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отметили 81-ю годовщину со дня основания соединения ночными учениями.
В ходе учений экипажи танков Т-72Б3 провели боевые стрельбы из 125-мм гладкоствольных орудий по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.
Танкисты вели беглый огонь по мишеням, имитирующим превосходящие силы противника в наступлении на расстоянии от 1000 до 2000 метров в полной темноте. В ходе стрельб наводчики-операторы применили ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.
Всего в учениях в ознаменование 81-ой годовщины со дня основания Таманской дивизии участвовали более 300 военнослужащих, а также свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской дивизии ЗВО.