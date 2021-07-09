Два Ил-38Н ТОФ совершили перелет в Вологодскую область для подготовки к участию в Главном Военно-морском параде

Два противолодочных самолета морской авиации Ил-38Н Тихоокеанского флота с аэродрома на Камчатке совершили перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в Главном Военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

Перелет проходил в два этапа с промежуточной посадкой. Протяженность маршрута составила более восьми тысяч километров. В период подготовки к перелету экипажи Ил-38Н в районе аэродрома базирования отрабатывали парный взлет, технику пилотирования в строю, полет в составе пары по заданному маршруту, а также выход в заданную точку в соответствии с временным регламентом.

В Вологодской области летчики ТОФ будут проходить подготовку к воздушной части Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 25 июля.



