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В Алеппо внедрят программу по утилизации неразорвавшихся снарядов и бронетехники

Валентина Пескова
05:48 09.07.2021
Военный металлолом представляет собою ценный источник вторичного сырья и сталь из него при переплавке ничем не уступает продукции из железной руды.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Сирии началась разработка государственной программы с привлечением частных предприятий, которые будут заниматься вывозом и утилизацией неразорвавшихся боеприпасов и подбитой во время войны бронетехники. Первым городом, где она будет применена, станет Алеппо.

Многие жители там уже заново отстроили свои дома и убрались на улицах, однако всю мирную картинку все еще портят ржавые танки, которые кое-где так и остались стоять напротив домов.

«Эти танки нам всегда напоминают те страшные дни. Особенно сильно их боятся наши дети», - рассказал местный житель Закария Хаммеми.

Ожидается, что в рамках программы утилизации все еще пугающие жителей Алеппо танки будут вывозиться на тягачах местными коммерсантами, которые получат на это субсидию от государства. Как говорят специалисты, военный металлолом является ценным источником вторсырья и при соблюдении технологий переплавки получаемая из него сталь ничем не уступит продукции, которая выплавлена из железной руды.

Более серьезной проблемой для местных являются многочисленные неразорвавшиеся снаряды, которые могут сдетонировать от жары. Самые опасные из них жители Алеппо пометили покрышками от автомобилей. По словам местного фермера Иссаила Абу Шукура, он очень ждет, когда программа по утилизации уже заработает и будут очищены поля, на которых можно будет уже без опаски начинать работать.

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