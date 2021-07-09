Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Свыше 650 км дорог: миротворцы РФ выполнили более 80% плана разминирования территорий Карабаха

Валентина Пескова
05:30 09.07.2021
Работы в населенных пунктах проходят с использованием миноискателей ИМП-С2 и неконтактных переносных искателей «Коршун».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Саперы миротворческого контингента РФ продолжают гуманитарное разминирование местности и объектов на территории Нагорного Карабаха. На данном этапе военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенного пункта Мачкалашен Мартунинского района.

Работы в населенном пункте, где дома расположены на склонах гористой местности, проходят с использованием миноискателей ИМП-С2 и неконтактных переносных искателей «Коршун».

В первую очередь военнослужащие проверяют дорогу, соединяющую две части поселка, придомовые участки и другие территории.

«За сегодняшний день проверено более 1500 гектаров территории. Работы будут продолжаться в течении недели», - сообщил военнослужащий группы Евгений Холодов.

Обнаруженные боеприпасы для уничтожения вывозятся на специально оборудованный полигон Баллыджа. Всего с начала миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года было разминировано 2173,5 гектара территории, более 650 километров дорог, 1892 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25640 взрывоопасных предметов.

Таким образом, военнослужащие российского миротворческого контингента выполнили уже более 80% намеченного плана по разминированию территории Нагорного Карабаха.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:30 Армия
Видео
Свыше 650 км дорог: миротворцы РФ выполнили более 80% плана разминирования территорий Карабаха
03:57 В стране и мире
Жертвами авиакатастрофы в Швеции стали девять человек
03:20 В стране и мире
В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву
01:28 Армия
Видео
Более 1200 военных ВДВ десантировались с высоты 600 метров на парашютах под Псковом
23:37 Армия
Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции над акваторией Балтийского моря
Популярное
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.