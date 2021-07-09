Свыше 650 км дорог: миротворцы РФ выполнили более 80% плана разминирования территорий Карабаха

Саперы миротворческого контингента РФ продолжают гуманитарное разминирование местности и объектов на территории Нагорного Карабаха. На данном этапе военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенного пункта Мачкалашен Мартунинского района.

Работы в населенном пункте, где дома расположены на склонах гористой местности, проходят с использованием миноискателей ИМП-С2 и неконтактных переносных искателей «Коршун».

В первую очередь военнослужащие проверяют дорогу, соединяющую две части поселка, придомовые участки и другие территории.

«За сегодняшний день проверено более 1500 гектаров территории. Работы будут продолжаться в течении недели», - сообщил военнослужащий группы Евгений Холодов.

Обнаруженные боеприпасы для уничтожения вывозятся на специально оборудованный полигон Баллыджа. Всего с начала миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года было разминировано 2173,5 гектара территории, более 650 километров дорог, 1892 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25640 взрывоопасных предметов.

Таким образом, военнослужащие российского миротворческого контингента выполнили уже более 80% намеченного плана по разминированию территории Нагорного Карабаха.