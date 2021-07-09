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«Ярсы» Тагильского и Барнаульского соединений РВСН прошли по маршрутам боевого патрулирования

Валентина Пескова
05:02 09.07.2021
Ракетчики отрабатывают на практике действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершая марш-бросок до 100 км.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского и Тагильского соединений в рамках тактических занятий Ракетных войск стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования.

Стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции при прохождении марш-броска длиною до 100 километров, сменой дислокации, маскировке, охране и обороне.

Для противодиверсионных формирований ставятся задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных БПЛА.

Также ракетные полки успешно выполнили задание по преодолению условно-зараженного радиацией участка местности. После вывода техники из данной территории, подразделения РХБЗ провели обработку ракетного комплекса с применением АРС-14КМ.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подобные занятия проводятся круглосуточно и позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, а также - слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Всего в тактических занятиях в Свердловской области и Алтайском крае задействовано около 2000 военнослужащих и более 200 единиц техники.

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