«Ярсы» Тагильского и Барнаульского соединений РВСН прошли по маршрутам боевого патрулирования

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского и Тагильского соединений в рамках тактических занятий Ракетных войск стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования.

Стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции при прохождении марш-броска длиною до 100 километров, сменой дислокации, маскировке, охране и обороне.

Для противодиверсионных формирований ставятся задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных БПЛА.

Также ракетные полки успешно выполнили задание по преодолению условно-зараженного радиацией участка местности. После вывода техники из данной территории, подразделения РХБЗ провели обработку ракетного комплекса с применением АРС-14КМ.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подобные занятия проводятся круглосуточно и позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, а также - слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Всего в тактических занятиях в Свердловской области и Алтайском крае задействовано около 2000 военнослужащих и более 200 единиц техники.