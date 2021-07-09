Разведчики ЮВО уничтожили группу «диверсантов» в Ростовской области

Разведчики 150-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области провели операцию по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника и захвату секретных документов.

Когда в ходе операции в лесном массиве была обнаружена «вражеская» диверсионная группа, военные разведроты заняли позиции вблизи «противника» и установили наблюдение. Через какое-то время, когда нужные данные были получены, командир группы принял решение на уничтожение условного противника с захватом пленного.

Внезапная огневая атака и стремительные действия группы захвата позволили успешно выполнить задачу. Итогом операции стали захват командира условных диверсантов и секретных документов, а также уничтожение остальных членов «диверсионной группы».

Как пояснили в пресс-службе ЮВО, данный эпизод явился частью тактико-специального учения в рамках полевого выхода разведподразделений мотострелкового соединения, в котором задействовано более 200 военнослужащих.