Жертвами авиакатастрофы в Швеции стали девять человек

Шведская полиция подтвердила, что в результате авиакатастрофы у аэропорта Эребру погибли девять человек. По данным правоохранительных органов, на борту самолета DHC-2 Turbo Beaver в момент его падения находились восемь парашютистов и один пилот.

«Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли», - цитирует полицейских «Интерфакс».

Самолет упал вскоре после взлета и загорелся при ударе. Соболезнования семьям погибших выразил в Twitter премьер-министр Швеции Стефан Левен.