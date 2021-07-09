ЗРК С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника под Новосибирском

Расчеты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа отразили авиаудар условного противника в ходе учений в Новосибирской области.

Согласно схеме учения, условный противник планировал нанести авиационный удар по военным объектам. Однако, получив вовремя данные о спланированном нападении, военнослужащие расчетов ЗРК С-400 совершили 10 километровый марш в район боевого применения.

Прикрытие колонны в этот момент осуществляли расчеты ЗРПК «Панцирь-С1». Дойдя до назначенного района, военнослужащие расчетов развернули комплексы из походного положения в боевое. После обнаружения они произвели захват цели на дальности около 400 км, а также ее дальнейшее сопровождение и уничтожение электронными пусками, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, которые летят со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.