Артиллеристы Балтфлота уничтожили «противника» шквальным огнем из гаубиц «Мста-С» под Калининградом

На полигоне Правдинский в Калининградской области свыше 200 артиллеристов мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы с применением самоходных гаубиц «Мста-С».

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим силы условного противника. Артиллеристы гаубично-самоходного дивизиона выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям.

Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим живую силу и военную технику условного противника, а также для оценки обстановки, были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в учениях было задействовано порядка 40 единиц вооружения военной и специальной техники армейского корпуса Балтийского флота.