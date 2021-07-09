Крымский Шерлок: как криминалист смог найти «неуловимого» насильника в Севастополе

В Севастополе только и разговоров что о старшем лейтенанте Игоре Кротюке. Но кротости в его характере нету и близко. Он по одной зацепке смог найти серийного насильника, который 6 лет держал в страхе весь город. Конечно, и на это дело криминалист шел со своим чемоданчиком.

«У каждого эксперта есть свой чемодан, который сам эксперт укомплектовывает и работает на месте происшествия с ним», - рассказал Кротюк.

В нем магнитный порошок и магнитные же кисти. С их помощью лейтенант Кротюк и нашел единственный отпечаток пальца маньяка на москитной сетке - тот всегда носил перчатки. Эта главная улика и помогла задержать преступника. О таком внимании к деталям доложили главе МВД. По поручению Владимира Колокольцева, в ближайшее время Игорю Кротюку вручат офицерский кортик.