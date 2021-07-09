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Вертолетчики Балтфлота реализовали мечту тяжелобольного ребенка

Кира Карон
22:38 09.07.2021
Вертолетчики Балтийского флота реализовали мечту тяжелобольного ребенка, взяв его в учебно-тренировочный полет на вертолете.
Вертолетчики Балтфлота реализовали мечту тяжелобольного ребенка
© Фото: Минобороны России
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В Калининградской области командование Балтийским флотом сделало реальной мечту восьмилетнего мальчика Трофима Майсюка из поселка Жилино.

Полет на вертолете - давняя мечта Трофима, и его родители и сотрудники одного из благотворительных фондов Калининградской области, стремясь сделать особенный подарок ребенку, обратились к командованию Балтийским флотом с просьбой организовать полет мальчика на вертолете.

На военном аэродроме Донское перед полетом для Трофима командование вертолетной частью провело короткую экскурсию, ему показали и рассказали об авиационной технике, которая стоит на вооружении смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота, затем Трофим посидел в кабине экипажа винтокрылой машины, представив себя военным летчиком.

После этого состоялся полет на Ми-8 вдоль побережья Калининградской области.Часовое путешествие в воздухе завершилось посадкой на военном аэродроме Донское. В воздухе и на земле рядом с Трофимом и его мамой и братом был командир вертолетного полка.

По окончанию полета Трофим подарил командиру экипажа Ми-8 сувениры. В свою очередь, на память о совершенном полете летчики вручили мальчику памятный адрес и конструктор – игрушку.

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