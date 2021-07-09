Вертолетчики Балтфлота реализовали мечту тяжелобольного ребенка

В Калининградской области командование Балтийским флотом сделало реальной мечту восьмилетнего мальчика Трофима Майсюка из поселка Жилино.

Полет на вертолете - давняя мечта Трофима, и его родители и сотрудники одного из благотворительных фондов Калининградской области, стремясь сделать особенный подарок ребенку, обратились к командованию Балтийским флотом с просьбой организовать полет мальчика на вертолете.

На военном аэродроме Донское перед полетом для Трофима командование вертолетной частью провело короткую экскурсию, ему показали и рассказали об авиационной технике, которая стоит на вооружении смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота, затем Трофим посидел в кабине экипажа винтокрылой машины, представив себя военным летчиком.

После этого состоялся полет на Ми-8 вдоль побережья Калининградской области.Часовое путешествие в воздухе завершилось посадкой на военном аэродроме Донское. В воздухе и на земле рядом с Трофимом и его мамой и братом был командир вертолетного полка.

По окончанию полета Трофим подарил командиру экипажа Ми-8 сувениры. В свою очередь, на память о совершенном полете летчики вручили мальчику памятный адрес и конструктор – игрушку.