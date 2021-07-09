В стране и мире Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась Кира Карон Губернатор Подмосковья сообщил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась, идет активная выписка. «Я вижу сегодня активную выписку у нас на этой неделе, у нас ситуация стабилизировалась, но это точно не повод недооценивать угрозу», - сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о проценте повторно заболевающих COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора, пациенты обращаются с повторным случаем коронавируса через год-полтора после первого заболевания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика