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Террористы «ан-Нусры»* произвели 37 обстрелов по Идлибу

Кира Карон
22:00 09.07.2021
В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков за сутки.
Террористы «ан-Нусры»* произвели 37 обстрелов по Идлибу
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Террористы из группировки «Джабхат ан-Нусра»* за прошедшие сутки совершили 37 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом проинформировал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*. В том числе по данным сирийской стороны - 32 обстрела», - заявил Кулить.

Из общего числа прозвучавших выстрелов в провинции Идлиб зафиксирован 21 обстрел, в провинции Латакия -  семь обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - семь обстрелов.

Со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований - обстрелов не зарегистрировано.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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