Сергей Никифоров сменил Юлию Мендель на должности пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова - ведущего новостей телеканала «Украина 24». Ранее эту должность занимала Юлия Мендель - она займется работой с иностранными СМИ. О перестановках в администрации президента рассказал медиаконсультант офиса президента Михаил Подоляк.

«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его (Никифорова - прим. ред.) своим указом», — рассказал Подоляк изданию «НВ».

Подоляк отметил, что Никифоров уже заступил на новую должность и сопровождал Зеленского в ходе визита президента в Литву. По данным СМИ, причиной ухода Мендель с должности стали жесткий режим работы и «феерическая атака хакеров».

В сентябре 2019 года Юлия Мендель, будучи пресс-секретарем президента, оттолкнула журналиста, который попытался задать вопрос главе государства. Сам журналист был возмущен произошедшим.