В Финском заливе состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада

В Финском заливе состоялась первая тренировка парадного строя кораблей, для Главного военно-морском парада, который состоится 25 июля в акватории Кронштадтского рейда.

В ней были задействованы корабли, катера и подводные лодки самых различных классов. Среди них - корвет «Гремящий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Они отработали движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя.

Тренировкой руководил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев.

Особое внимание удалялось работе боевых частей кораблей, отвечающих за энергетические и двигательные установки, а также корабельным расчетам «Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост корабля - Штурман», действиям специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей. Также отрабатывались действия вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков.

После завершения тренировки корабли, катера и подлодки вернулись в Кронштадт, к местам временного базирования.