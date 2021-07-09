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В Финском заливе состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада

Тимур Шерзад
19:00 09.07.2021
В ней были задействованы корабли, катера и подводные лодки самых различных классов. Среди них - корвет «Гремящий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».
В Финском заливе состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада
© Фото: Минобороны России
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В Финском заливе состоялась первая тренировка парадного строя кораблей, для Главного военно-морском парада, который состоится 25 июля в акватории Кронштадтского рейда.

В ней были задействованы корабли, катера и подводные лодки самых различных классов. Среди них - корвет «Гремящий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Они отработали движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя. 

Тренировкой руководил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев. 

Особое внимание удалялось работе боевых частей кораблей, отвечающих за энергетические и двигательные установки, а также корабельным расчетам  «Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост корабля - Штурман», действиям  специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей. Также отрабатывались действия вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков. 

После завершения тренировки корабли, катера и подлодки вернулись в Кронштадт, к местам временного базирования.

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