«Выступал и буду выступать»: Майданов прокомментировал украинское уголовное делопроизводство за концерты в Крыму

Музыкант Денис Майданов заявил, что продолжит выступать на территории России - в том числе и в Крыму - несмотря на регистрацию уголовного производства на Украине по отношению к артистам, выступавшим на полуострове. Об этом музыкант рассказал «Звезде».

«Это глупая ситуация. Крым вернулся в состав России по желанию жителей. Мы выступаем в своей стране. Сегодня Мурманск, завтра Астрахань, послезавтра Крым. В Крыму я выступаю с самого начала - с 2014 года. Выступали, выступаем и будем выступать», - заявил музыкант.

Как сообщает «Крымское информационное агентство», в украинском едином реестре досудебных расследований зарегистрировали уголовное производство в отношении 60 артистов из РФ. В этот список попали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Денис Майданов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс и многие другие.