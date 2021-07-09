За избиение девушки на стриме блогер Mellstroy приговорен к исправительным работам
Суд вынес приговор для блогера Андрея Бурима.
© Видео: Пресненский районный суд города Москвы © Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости
Блогеру Андрею Буриму мировой судья Пресненского района Москвы за избиение девушки во время онлайн-трансляции (Mellstroy) назначил полгода исправительных работ. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», - сказано в релизе.
Во время стрима блогер схватил свою спутницу за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка разбила в кровь губы и сломала брекеты. Сам Бурим заявил, что пострадавшая находилась в состоянии наркотического опьянения.