В стране и мире За избиение девушки на стриме блогер Mellstroy приговорен к исправительным работам Кира Карон Суд вынес приговор для блогера Андрея Бурима. © Видео: Пресненский районный суд города Москвы © Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости Читайте нас на: Блогеру Андрею Буриму мировой судья Пресненского района Москвы за избиение девушки во время онлайн-трансляции (Mellstroy) назначил полгода исправительных работ. Об этом сообщила столичная прокуратура. «Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», - сказано в релизе. Во время стрима блогер схватил свою спутницу за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка разбила в кровь губы и сломала брекеты. Сам Бурим заявил, что пострадавшая находилась в состоянии наркотического опьянения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика