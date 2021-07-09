Более 1200 военных ВДВ десантировались с высоты 600 метров на парашютах под Псковом

В рамках летного тактического учения полка ВТА в Псковской области более 1200 военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения десантировано на площадку приземления Кислово под Псковом.

Сначала с аэродрома Кресты во Пскове один за другим в небо поднялись 12 самолетов Ил-76МД с личным составом на борту. Спустя около получаса машины зашли на боевой курс над площадкой приземления, где десантировали военнослужащих на парашютных системах Д-10.

Десантирование производилось с высоты 600 метров в два прохода по 600 человек. Скорость самолета при отделении парашютистов составляла более 360 км/ч, а интервал отделения - 0,7 секунды.

Самолеты шли в боевых порядках в два потока с интервалом между ними около двух километров и временным интервалом между самолетами в потоке около 30 секунд. После приземления личный состав осуществил сбор на площадке и отработал тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Парашютная система Д-10, которую использовали военные, является основной в ВДВ и позволяет десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением общей массой более 140 кг.

Подводя итоги учений, замкомандующего по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин отметил, что десантирование прошло без происшествий, и все парашютные системы сработали в штатном режиме, что позволило без проблем выполнить задачу, стоявшую перед «крылатой пехотой».