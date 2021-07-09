Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более 1200 военных ВДВ десантировались с высоты 600 метров на парашютах под Псковом

Валентина Пескова
01:28 09.07.2021
Для этого в небо поднялось 12 самолетов Ил-76МД, которые шли в боевых порядках в два потока с интервалом около двух километров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В рамках летного тактического учения полка ВТА в Псковской области более 1200 военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения десантировано на площадку приземления Кислово под Псковом.

Сначала с аэродрома Кресты во Пскове один за другим в небо поднялись 12 самолетов Ил-76МД с личным составом на борту. Спустя около получаса машины зашли на боевой курс над площадкой приземления, где десантировали военнослужащих на парашютных системах Д-10.

Десантирование производилось с высоты 600 метров в два прохода по 600 человек. Скорость самолета при отделении парашютистов составляла более 360 км/ч, а интервал отделения - 0,7 секунды.

Самолеты шли в боевых порядках в два потока с интервалом между ними около двух километров и временным интервалом между самолетами в потоке около 30 секунд. После приземления личный состав осуществил сбор на площадке и отработал тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Парашютная система Д-10, которую использовали военные, является основной в ВДВ и позволяет десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением общей массой более 140 кг.

Подводя итоги учений, замкомандующего по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин отметил, что десантирование прошло без происшествий, и все парашютные системы сработали в штатном режиме, что позволило без проблем выполнить задачу, стоявшую перед «крылатой пехотой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:28 Армия
Видео
Более 1200 военных ВДВ десантировались с высоты 600 метров на парашютах под Псковом
23:37 Армия
Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции над акваторией Балтийского моря
22:40 Спорт
Видео
Казалось, изменил все: чем запомнится любителям футбола покинувший пост тренера сборной Черчесов
21:05 В стране и мире
По делу начальника отдела МВД Егорьевска назначена проверка
19:21 В стране и мире
Видео
В Елизаветинской больнице в Петербурге произошел пожар
Популярное
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.