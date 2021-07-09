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Мотострелки 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали рейды в тыл «врага»

Тимур Шерзад
12:07 09.07.2021
Достигнув огневых рубежей, экипажи БМП-2 и БТР-82А отстрелялись по мишеням, имитирующим автомобили, безоткатные орудия, огневые точки, гранатометчиков и другие огневые средства. Были отработаны приемы огневых засад, маневр во фланг и тыл условному противнику, а также рейды. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Мотострелки 201-й российской военной базы в Таджикистане провели тактические учения с боевыми стрельбами. Они прошли сразу на двух полигонах в горах - Ляур и Самбули. 

Военнослужащие совершили марш к местам выполнения поставленных командованием задач из пункта постоянной дислокации. В его процессе отрабатывались действия при налете авиации условного противника.

Достигнув огневых рубежей, экипажи БМП-2 и БТР-82А отстрелялись по мишеням, имитирующим автомобили, безоткатные орудия, огневые точки, гранатометчиков и другие огневые средства. Были отработаны приемы огневых засад, маневр во фланг и тыл условному противнику, а также рейды. 

Всего в учениях приняли участие около пятисот человек и сотня единиц техники и вооружения. 

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