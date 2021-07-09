Мотострелки 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали рейды в тыл «врага»

Мотострелки 201-й российской военной базы в Таджикистане провели тактические учения с боевыми стрельбами. Они прошли сразу на двух полигонах в горах - Ляур и Самбули.

Военнослужащие совершили марш к местам выполнения поставленных командованием задач из пункта постоянной дислокации. В его процессе отрабатывались действия при налете авиации условного противника.

Достигнув огневых рубежей, экипажи БМП-2 и БТР-82А отстрелялись по мишеням, имитирующим автомобили, безоткатные орудия, огневые точки, гранатометчиков и другие огневые средства. Были отработаны приемы огневых засад, маневр во фланг и тыл условному противнику, а также рейды.

Всего в учениях приняли участие около пятисот человек и сотня единиц техники и вооружения.