Армия Пантеон защитников Отечества в Подмосковье отмечает двадцатилетие Тимур Шерзад Участники поддержали патриотическую акцию «Сирень Победы» - высадили аллею из 25 кустов, посвященную Маршалам Победы - кавалерам ордена Победы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пантеон защитников Отечества в Подмосковье стал уникальным местом увековечения памяти, там проводят масштабные военно-патриотические акции с участием военнослужащих и активистов поисковых отрядов. Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков. Сегодня он возложил цветы к мемориалу, который был создан 20 лет назад. «Всего на сегодняшний день с величайшими почестями произведено более 350 захоронений. Это поистине священное место упокоения видных военачальников и рядовых военнослужащих, ценой жизни исполнивших воинский долг», - подчеркнул Булгаков. Участники поддержали патриотическую акцию «Сирень Победы» - высадили аллею из 25 кустов, посвященную Маршалам Победы - кавалерам ордена Победы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика