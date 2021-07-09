Российские военные передадут сирийский опыт специалистам МО Таджикистана

Российские военные инструкторы 201-ой военной базы делятся боевым опытом современных вооруженных конфликтов, в частности в Сирии с младшими специалистами Минобороны Таджикистана. Об этом сообщает военное ведомство РФ.

Подготовка проходит по таким специальностям, как механик-водитель и оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, также разведчик, гранатометчик и другие.

Продолжительность обучения составляет около трех месяцев. Подготовка продлится до 17 июля.

Занятия проводятся как днем, так и ночью. В программе подготовки - обучение по применению вооружение БТР-82, также запланированы стрельбы из гранатометов и занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии.