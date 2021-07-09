Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей

Организаторов концерта Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1» могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. Причиной послужили нарушения антиковидных мер, выявленные в ходе рейда Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), транспортной полиции и ГКУ «Организатор перевозок». Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский. По его данным, на теплоходе находилось не менее 500 человек, наблюдались массовые скопления во время посадки и высадки на судно и на его палубе.

«Выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе “РИО-1”. На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек», - сказал он.

Поплавский отметил, что безответственность организаторов и артистов и риск, которому они подвергли собравшихся, вызывают недоумение. Дальнейшее установление обстоятельств произошедшего будет происходить по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.