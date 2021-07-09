Слаженность важнее скорости: как борются за живучесть моряки Северного флота

На Северном флоте моряки вступили в борьбу за живучесть. Это одни из самых важных учений - ведь когда корабль получает пробоину, будто запускается таймер, счет идет на минуты. Тут важно действовать быстро и слаженно - ведь от этого зависят жизни экипажа. Елена Сивонен наблюдала за маневрами.

«За учениями мы наблюдаем не со стороны, а видим их буквально изнутри, находясь на этом тральщике, который, согласно легенде, терпит бедствие. Корабль сел на мель и получил пробоину. Сейчас спасатели и экипаж приступают к борьбе за живучесть», - прокомментировала корреспондент «Звезды».

Команды звучат одна за другой: обследовать все отсеки в поисках пробоины, подготовить средства водоотлива. В таких случаях медлить нельзя. Если все по-настоящему, счет идет на секунды.

Работы продолжаются. Все действия уверенные, четкие и очень быстрые. Хотя скорость здесь не самое главное. Главное - отработать слаженность аварийно-спасательной группы.

Так происходит откачка воды. Пока все по плану. Но уже ясно - без подводных манипуляций не обойтись. Работать с этим кораблем водолазам проще: осадка небольшая - меньше трех метров, но специалисты знают: это тоже глубина, а значит, риск.

Условная пробоина по правому борту размером 2х1,5 метра. Там, где машинное отделение. Нужен специальный пластырь - вот такая брезентовая заплатка, своего рода, «скорая помощь» кораблю, который ждет спасения. Полностью течь не ликвидирует, но сокращает поступление воды до минимума. Этого хватит, чтобы отбуксировать корабль к берегу.

«Мы несем дежурство ежесуточно. В случае аварийной ситуации на флоте в течение получаса мы выгружаемся на дежурное плавсредство, после чего отправляемся на аварийный корабль, либо на подводную лодку, где и принимаем необходимые действия для оказания помощи. Это может быть, как борьба с водой, так и с пожаром», - сказал Вячеслав Ступак, командир аварийно-спасательной группы УПАСР СФ.

Такие учения на Северном флоте проводят постоянно. Чтобы любая, даже самая критическая ситуация, не застала врасплох. И к молниеносным действиям - в борьбе за живучесть корабля и спасение экипажа - были готовы все.