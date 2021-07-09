Военнослужащие отбили атаку «диверсантов» на корабли Каспийской флотилии

В Дагестане прошли учения кораблей Каспийской флотилии по подготовке к выходу в море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Также моряки провели тренировки по ликвидации условного пожара или пробоин. Экипажи отработали противовоздушную и противодиверсионную оборону кораблей, их защиту при применении противником оружия массового поражения.

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие порядка десяти экипажей и аварийных партий надводных кораблей, в том числе личный состав ракетного корабля «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич».

Малые ракетные проекта 21631 «Буян-М» «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса «река-море».

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.